Yavaş: Hedefim 2 milyonun üzerinde oy almak

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, “Ankara’yı üçüncü kez kaybedersem, siyaseti de bırakırım düşünceniz var mı?” sorusuna “Neden bırak mıyım? Çünkü benim kişisel ihtirasım yok. Kişisel ihtirasım olsaydı, gelen milletvekilliği tekliflerini kabul ederdim. Kaybedersem sorun yok siyaseti bırakırım. Gençlerin önünü açarım” cevabını verdi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CNN TÜRK’te yayımlanan 40 programında Buket Aydın’ın sorularını cavepladı. Yavaş, “Sağdan Sola geçen bir adaya Ankaralı seçmen neden oy versin?” sorusunu şöyle cevapladı; “Ankaralılar beni Beypazarı Belediye Başkanlığından tanıyorlardı. Yılda 400- 500 bin kişi Beypazarı’na geliyordu. Orada yapılanları görüyorlardı. Daha sonra 2009 yılında aday olup, projelerimi açıkladım. Ankara’nın her kesiminden oy aldım. Yine 2014 yılında da aynı şekilde oy aldım. 1 milyon 400 bine yakın kişinin Ankara’da bana oy verdiğini hesap ederseniz, demek ki Ankara’da bana karşı kesin bir güven var. Bu nedenle ben güvenmeye devam etmelerini, çünkü şu andaki hedefim en az 2 milyonun üzerinde oy almak.”

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