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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na ziyaret, İYİ Parti'den tam destek

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:30
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP'nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mansur Yavaş, bugün öğleden sonra geldiği parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Yavaş bazı genel başkan yardımcıları ile de görüşerek genel merkezden ayrıldı.

Öte yandan Bolu'dan aday gösterilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özcan, görüşme sonrası çalışmalara başlamak üzere seçim bölgesi Bolu'ya gitti.

İYİ Parti'den Yavaş'a destek açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, Ankara'daki tren kazasında yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek, hükümetin konunun üzerine ciddiyetle gitmesi ve bundan sonra bu tür elim kazaların yaşanmaması için tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Paçacı, iktidarın Fırat'ın doğusuna ilişkin politikasının da söylemlerden öteye gidemediğini iddia etti. Paçacı, "AK Parti hükümetinin iç çelişki ve çatışmalardan kurtulup Şam ile el sıkışmasının zamanı gelmiştir ve geçmektedir." ifadesini kullandı.

Paçacı, gazetecilerin Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin bir sorusu üzerine, kendilerinin Yavaş'ın adaylığını arzu ettiklerini ancak Yavaş'ın ise "CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olabileceği"ni söylediğini belirtti. Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim." diye konuştu.

Paçacı, ilçe belediye başkan adaylarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Anlaştığımız 21 büyük şehrin alt belediyelerini, ilçelerini görüşmeye devam ediyoruz. Hangi ilçenin hangi partiye bırakılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak bazı bölgelerde gerek İYİ Parti gerekse CHP'nin çok güçlü adayları olabilmektedir. Genel merkezlerin onayıyla adaylığı veya aday adaylığı açıklanabilmektedir. Bodrum'da Mehmet Tosun yapılan kamuoyu araştırmalarında açık ara birinci gelen adayımızdır. Tosun'un yapmış olduğu aday adaylığı başvurusu genel merkezimizce memnuniyetle karşılanmıştır. Öyle görünüyor ki anlaşmalarla bunun sonuçlanmasını istemekteyiz. Ancak öyle bir sonuç olmazsa her siyasi parti kendi adayıyla ilçelerde yarışabilirler. İYİ Parti Mehmet Tosun'un ile Bodrum'u kesinlikle ve açık arayla alacağı görülmektedir."

Bugün görüşmelerin devam ettiğini aktaran Paçacı, "Muğla ilimiz de bugün masaya yatırılacak illerden birisi ancak biz Bodrum'da Mehmet Tosun'un aday olmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: Chp, İyi Parti, Mansur Yavaş
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