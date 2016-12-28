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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

28 Aralık 2016, Çarşamba 09:10
AKP'nin Anayasa değişiklik teklifinin, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasına ilişkin 4. maddesi kabul edildi; yedek milletvekilliğine ilişkin düzenleme metinden çıkarıldı.

TBMM Anayasa Komisyonunda, AKP'nin Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Verilen kifayeti müzakere önergesinin ardından teklifin 4. maddesi de kabul edildi. Önerge, bir önceki madde de olduğu gibi tartışmaya neden oldu.

4. maddeye göre, Anayasanın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Seçimler 4 yılda değil 5 yılda bir yapılacak.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak. 

Bu oylamanın ardından "yedek milletvekilliği" düzenlemesini içeren 5. madde, verilen önergeyle metinden çıkarıldı. Maddeyle, TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceğine yönelik hüküm de kaldırılması öngörülüyordu.

"Bahçeli geçmişte ne söylediyse arkasındadır"

Teklifin görüşmelerinde, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, parlamenter sistemle ilgili geçmişte sarf ettiği sözlerini anımsatıp, eleştirilerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, "Devlet Bahçeli, geçmişte ne söylediyse, arkasındadır." dedi. Özcan'ın, Öztürk'e "Onu da yanaklarından öperim." karşılığını vermesi, komisyonda gülüşmelere yol açtı.

AA

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  • Hayati Binler

    28.12.2016 13:37:04

    Sanki 550'si çalışıtırılıp istifade edilebiliyor da. Zaten bir kişi karar veriyor, diğerleri o karara göre gerekçe hazırlıyor: Demokrasicilik Tiyatrosu

  • Toygar

    28.12.2016 09:23:10

    Her şeyi anlarım da, şu 18 yaşında milletvekilliğini kimse bana izah etmeye kalkmasın! Hatta dilinin ucuna bile getirmesin! BUNUN İZAHI YOKTUR!

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