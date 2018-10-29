Yeni havalimanının adı 'İstanbul' oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün törenle açılışı gerçekleştirilen yeni havalimanının adını açıkladı.

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Yeni havalimanı açılıyor

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Erdoğan, "Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının açılışına katıldı.

Açılışta katılımcılara, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulesinin minyatürü şeklinde tasarlanan kürsüden seslendi.

Konuşmasına, "Bugün burada iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını, yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum." söyleriyle başlayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünün gururunu da bugün hep birlikte yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

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"İSTANBUL, EN DEĞERLİ MARKA"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece Türkiye'nin en büyük şehri olmadığını, aynı zamanda ülkenin en değerli markası olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şair ne güzel söylemiş. 'Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behadır/Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır/Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında/Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.' Bunu günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olursak, 'Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçilmez/Tüm Acem mülkü feda olsun onun tek bir taşına/Öyle tek bir incidir iki deniz arasında/Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa.' Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını 'İstanbul' verdik. Hayırlı olsun. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul'umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun."