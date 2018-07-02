Yeni sistem için gereken 3 kararname bu hafta çıkartılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için ilk etapta 3 ayrı kararname çıkartılacağı belirtildi. Bu hafta çıkması beklenen bu kararnamelerden 2'sini mevcut hükümet, sonuncusunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınlayacak. Böylece Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tanışmış olacak.

Hürriyet'in haberine göre hükümet, 24 Haziran'daki çifte seçimden önce TBMM’den aldığı yetki yasası kapsamında iki kanun hükmünde kararname (KHK) çıkartacak. İlk kararnameyle Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na yasalarda yapılan atıflar kaldırılacak. Atıfların 800 ayrı kanunu ilgilendirdiği belirtildi. Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadelerinin yer aldığı 5000 civarında madde ayıklanacak. Başbakana ait tüm yetkiler, Cumhurbaşkanı’na aktarılacak.

BOŞLUK İÇİN ÖNLEM ALINACAK

İkinci kararname, hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları, mülga olacak şekilde iptal edilecek. Bu hafta, Erdoğan'ın yemininden önce çıkarılacak bu KHK’lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlük maddelerinde, yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceği belirtilecek.

ERDOĞAN'IN YAYINLAYACAĞI 1 NO'LU KARARNAME

Erdoğan'ın yemin edip göreve başlamasıyla yeni hükümet kurulmuş olacak ve yetki yasası görevini tamamlayacak. Erdoğan tarafından 1 No’lu kararname yayınlanacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek, yeni teşkilat şeması belirlenecek. 16 bakanlığın kuruluşuna ilişkin kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından da yeni bakanlar atanacak. Bakanların atamasıyla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak 16 bakan atamasının aynı anda yapılacağı belirtiliyor. Ardından sıra bürokrat atamalarına gelecek.