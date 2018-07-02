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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Yerel seçimler AKP için sonun başlangıcı olabilir'

02 Temmuz 2018, Pazartesi 15:01
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi'nin Başkanı Hilmi Daşdemir, yerel seçimlerle ilgili, "İstanbul ve Ankara gibi büyük belediyelerin kaybedilmesi büyük risktir, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir" uyarısında bulundu.

24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren Daşdemir, AKP'nin düşen oy oranı için, "Biz 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bir yerde olacağını tahmin ediyorduk. 1 Kasım'a doğru evrilme potansiyeli de vardı ancak MHP'ye kayma dolayısıyla pek gerçekleşmedi. Sürpriz sayılmaz ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'biz buradan gerekli mesajları aldık' söylemi önemli. Çünkü AK Parti'nin yaptığı ve yapamadığı bir şeyler var" dedi.

Daşdemir, AKP için asıl tehlikenin yerel seçimler olduğu uyarısında bulundu.

'İSTANBUL VE ANKARA'NIN KAYBEDİLMESİ BÜYÜK RİSK'

Daşdemir, "AK Parti oylarındaki düşüş yerel seçimleri için bir risk işareti midir?" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı.

"Kesinlikle. Asıl risk orada. AK Parti için risk genel seçimler ya da Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil yerel seçimler. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük belediyelerin kaybedilmesi büyük risktir, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir. Çünkü AK Parti, Refah Partisi geleneğinin devamı bir partidir ve hikayesi belediyelerdeki başarısından geliyor. Erdoğan'ın hikayesi de oradan geliyor. AK Parti belediyelere odaklanmak durumunda."

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: AKP, yerel seçimler, İstanbul, Ankara, oy
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