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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Yerel seçimlerde İYİ Parti-CHP ittifakında AKP dokuz ili kaybedebilir'

13 Eylül 2018, Perşembe 09:24
İYİ Parti'nin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP ile tabanda ittifak yapabileceği ileri sürüldü. Partiler arasında uzlaşı sağlanması durumunda en az dokuz ilin AKP'den alınacağı görüşü öne çıktı.

 

Cumhuriyet'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP'ye yönelik olarak yaptığı ittifakın devam etmesi çağrısının ardından muhalefet cephesinde de yerelde ittifak tartışmaları başladı.

CHP yönetimi, muhalefet kanadında yer alan diğer partilerle 'prensipte ittifaka' yeşil ışık yakarken, 24 Haziran seçimlerinde ‘Millet İttifakı' bloğunda CHP ile birlikte yer aldıktan sonra "CHP'yle ittifaka girmeseydik, daha yüksek oy alırdık" değerlendirmelerinin yapıldığı İYİ Parti 'de de 'gönüllülük esasına dayalı ittifak' üzerinde durulmaya başlandı.

İYİ Parti'de, muhalefet cephesinde yer alan partilerin ayrı partiler olarak seçimlere girmesi durumunda bundan AKP ve MHP'nin kârlı çıkacağı değerlendirmeleri de yapılırken, bu durum karşısında CHP ile göstere göstere değil ancak tabanda bir ittifak söz konusu olabilir görüşü öne çıkıyor. İYİ Parti kanadında, ‘tabanda ittifak' için de 2014 seçimleri örnek gösteriliyor.

İYİ Parti kanadı, CHP'nin HDP ile ittifak kurması halinde, bu ittifakta yer almayacağını belirtirken, olası bir ikili ittifakta ise AK Parti'nin en az 9 ili kaybedebileceği hesaplarını yapıyor.

İYİ Parti 'nin CHP'yle kuracağı ittifaktan beklentisinin ise İYİ Parti'nin yüksek oy aldığı ilçelerin yönetiminde yer almak olduğu belirtiliyor.

 

Etiketler: İYİ Parti, AKP, CHP, yerel seçim, ittifak
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