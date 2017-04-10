Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İş yapmak isteyen yetki ister. İş yapmak istiyorsanız yetki istersiniz. Evet biz yetki istiyoruz. Yetkileri dağıttığınız zaman karar almanız zordur" dedi.

Bakan Özlü, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'de referandum çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Akçakoca Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden Özlü, burada yaptığı konuşmada, "Sadece biz demiyoruz, herkes bu anayasanın değişmesi gerektiğini söyledi, seçim beyannamelerine yazdı. Bu bütün partilerin arzusu. Ama gelin görün ki, kusura bakmasınlar, Türkiye'de muhalefet çalışmıyor, tembeller. Ana muhalefet keşke çalışsa, uğraşsa, fikirler üretse, sesini yükseltmek yerine fikirlerini yükseltse çok daha iyi olacak" dedi.

Bakan Özlü, 16 Nisan'da parti seçimi yapılmayacağını söyleyerek, "Elinizi vicdanınıza koyun ve 18 maddede 'hayır' denecek bir madde var mı diye bakın. Biz 'Yargı, bağımsız ve tarafsız olmalıdır' diyoruz. Yargının tarafsız olmaması düşünülebilir mi? Biz, yargının tarafsızlığını anayasal teminat altına almak istiyoruz. Anayasamızda yargının tarafsızlığının yer almasını istiyoruz. Buna 'hayır' denir mi?" diye konuştu.

'BAŞKA BİR İRADEYE GEREK YOKTUR'

Bakan Özlü, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelere ziyaretlerde bulundu. Boru fabrikasında işçilere hitap eden Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Bu sistem 'diktatörlük, tek adamlığı getirir' diyorlar. 3 gün önce ABD Suriye'yi vurdu. Nasıl vurdu? Kongreden mi karar çıktı? Başkan 'vur' dedi, vurdu. Başkan 'vur' derse ABD ordusu vurur. Başka bir iradeye gerek yoktur. O başkanı da halk seçmiştir. Başka bir iradeye gerek yoktur. Bizim cumhurbaşkanını da halk seçiyor. Türk halkının bir eksiği mi var? Yetki konusunda kafaları karıştırıyorlar. İş yapmak isteyen yetki ister. İş yapmak istiyorsanız yetki istersiniz. Evet biz yetki istiyoruz. Yetkileri dağıttığınız zaman karar almanız zordur."

Bakan Özlü, Türkiye'de son dönemde gelişmenin durduğunu, yatay seviyede seyrettiğine de dikkat çekerek, "Bu da bu sistem yüzünden. Arabayı değiştirmek gerekiyor" diye konuştu.