Yıldırım: ABD seçimlerinden sonra dünyanın ayarı bozuldu

TBMM Başkanı Yıldırım, "ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı." dedi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum'u, İzmir'deki bir otelde başladı.

Forumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Ekonomik Forumu'nun ilk toplantısına başbakan olarak katıldığını, orada yaptığı konuşmada 2017 sonundan itibaren küresel ekonomide toparlanma olacağını söylediğini, 2018'de tatmin edici bir seviye olmasa da küresel ekonomide bir toparlanmanın söz konusu olduğunu, bu yıl sonu itibarıyla küresel ticaretin 20 trilyon dolara yaklaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Forumun konu başlığının "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Değerlendirmeler" olarak belirlendiğini ancak küresel gelişmelerin mutluluk verici noktada olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Özellikle ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, zaten küresel iş dengesi çoktan beri bozulmuştu, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı. ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuza İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir."