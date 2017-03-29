Yıldırım: Adil Öksüz ABD vizesi iptali için aranmış, yersen...

Başbakan Binali Yıldırım, Star TV ve NTV ortak yayınında anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşuyor.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Adil Öksüz'ün çok kilit bir isim olduğunu biliyoruz darbe girişiminde. Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve 'konsolosluğun vizesini iptal etmek için aradık 15 Temmuz'un faillerinden birinin vizesini hemen iptal ettik' gibi bir resmi açıklama bu. Yersen.

Tabi başka şeylerde var mı yok mu bakmak lazım. Her iş bitti de o mu kaldı diye sormaktan insan geri duramıyor.