Yıldırım: Berberoğlu serbest kalmıştır bu önemlidir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Bakü’deki temaslarının ardından Özbekistan’a hareketi öncesi MHP’nin af teklifi ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesi hakkında açıklama yaptı.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesi ile ilgili soruyu cevaplayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ‘Hukukçular tartışıyor. Bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Berberoğlu serbest kalmıştır bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi seyrinde devam edecektir’ açıklaması yaptı.

Yıldırım, MHP’nin af teklifine ilişkin, “Bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecektir. TBMM’ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir” dedi.