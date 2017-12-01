Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığında Asayiş ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Başbakan Yıldırıma, yaptığı açıklamada, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur. Artık terör örgütünün yurt içindeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına çok az bir şey kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek jandarmamız gerek polisimiz gerek güvenlik korucularımız ve Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın asla kış uykusuna yatmak gibi bir niyeti yoktur. Yurdun her köşesinde, dağda, şehirde, bayırda amansız bir takiple bu alçakları, kış yapılanmasına fırsat vermeden, göz açtırmadan bulundukları yerde imha etmek için her türlü çabayı, gayreti göstermektedir."