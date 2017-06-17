Yıldırım: Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var, bu hepimizin gururu, bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanı merkez şantiyesinde işçilerle yaptığı iftarda konuştu. Yıldırım, "Geçmişten aldığımız tecrübeyi geleceğe taşıyacak, gençlerimize daha güzel bir ülke emanet edeceğiz. Onların dağa çıkıp, terörde genç yaşta yok olmaları değil, bu ülkenin kalkınması için dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girmesi için bu eserleri yapıyoruz. Türkiye'nin itibarına 15 yıl içinde itibar kattık. Bugün bölgede ve dünyada sözü dinlenen, kararları dikkate alınan bir Türkiye var, bu hepimizin gururu, bu gurura birlikte sahip çıkmamız lazım." dedi. AA

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