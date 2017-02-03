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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Yıldırım'dan Çipras'a mektup

03 Şubat 2017, Cuma 08:43
Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde medya temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi kararına ilişkin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a bir mektup gönderdiğini belirterek, "Bu kararın bir kez daha hukuk içinde gözden geçirilmesini ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim." dedi.

"İNSAN KOMŞUSUNU SEÇEMİYOR"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Kardak kayalıklarının bulunduğu bölgeye helikopterden çelenk bırakması hatırlatılarak, "Yunanistan sanki bilerek gerginliği tırmandırıyor. İki ülke ilişkilerinde bir gelişme bekleyelim mi?" sorusu üzerine Yıldırım, Yunanistan'ın Türkiye'nin komşusu olduğunu, insanın komşusunu seçemediğini belirtti.

Yıldırım, "Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olanla geçinmeyi başarmamız lazım. Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen aşırı abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım." ifadelerini kullandı.

"DARBECİLERİN İADE EDİLMEMESİ HAYAL KIRIKLIĞI"

Yunanistan'ın, 8 darbeci askerin iade edilmemesi yönünde yargı kararını Türkiye açısından "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Yıldırım, "Bu konuda sayın Çipras'a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesini ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim." diye konuştu. Yıldırım, mektubuna henüz yanıt gelmediğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ın komşuluğa yakışanı yapması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'dan da beklentimiz budur. Savunma Bakanının gidip oralarda, kayalıklarda poz vermesinin bizim açımızdan hiçbir anlamı yok. Ege'deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası... Bunların kimliği bile yok, kime ait olduğu bile belli değil. Eskiden beri de böyle. Ege ile ilgili sorunun başlangıcı yeni de değil, çok köklü bir geçmişi var. Biz sorunları sürekli ön plana çıkarıp, bunun üzerinde yapıcı bir komşuluk ilişkisi inşa edemeyiz. Sorunları değil ortak geleceği, ortak menfaatleri görüşmemiz, konuşmamız lazım. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Ama Türkiye'ye karşı hasmane tutum kimden gelirse gelsin, Türkiye'nin verecek cevabı her zaman vardır."

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