Yıldırım'dan ''enflasyon'' ve ''faiz'' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde DEİK Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz. Türkiye'de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. AA

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