Yıldırım’dan imar planı vaadi

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile gerçekleşen istişare toplantısında konuşan TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un önemli bir şehir olduğunu vurgu yaptı.

İmarla ilgili son yıllarda herkesi rahatsız eden gelişmelerin olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Normal yapıların arasında bir tane sivri bina çıkmış. Bütün bunların sebebi, imarla ilgili karmaşadır. Eğer İstanbullular, beni seçerse ve desteklerse vaadim şudur, benim belediye meclislerinde plan tadilatı dosyaları ve imar revizyon planları ilk gündem maddesi olmayacak. Bu çok önemli bir taahhüt olacak. Bunlar şehrin imarını ve geleceğini yok eden faaliyetlerdir. Bunlara izin vermeyeceğiz. İmar planları günler, aylar içinde birkaç kez değişen birçok haksızlığı, mağduriyeti, haksız kazancı beraberinde getiren şeyler olmamalı. Bir sene önce tarım alanı ilanı var, bir sene sonra eğitim alanına çeviriyorsunuz, daha üzerinden 5 ay geçmeden ticari alana, AVM alana dönüştürüyorsunuz, orada bir sürü mağduriyet, kargaşa ve haksız kazançlar oluyor. Bunların önüne geçeceğiz.” AA

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