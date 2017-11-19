Yıldırım’dan özeleştiri: Fakülteler açılırken düşünülmemiş, her mezuna iş bulamayız

Başbakan Binali Yıldırım, üniversitesiz kent kalmadığını belirterek “Fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş” dedi.

Milliyet’ten Abbas Güçlü’ye konuşan Yıldırım, öğretmen başına 20 kişiden az öğrenci düştüğünü, büyük kentler dışında tam gün eğitim ve 24 kişilik sınıflarda sorun olmadığını ifade etti.

Yıldırım, TEOG’un yerine getirilen sistemle sınavı zorunlu olmaktan çıkardıklarını belirterek “(Nitelikli okullar için yapılacak sınava) Kaç kişi girmek ister, tahminde bulunmak mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var ki 600 civarındaki proje okula 120-130 bin civarında öğrenci alacağız” dedi.

‘Tüm mezunlara iş bulamayız’

Üniversitesiz kent kalmadığını belirten başbakan, şunları kaydetti: “Fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş. Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de her üniversite mezununa devlet iş vermiyor. Peki, işsiz mi kalsınlar? Hayır. Daha iyi planlama yapmalıyız, meslek yelpazesini genişletmeliyiz ki bir yandan istihdam fazlası varken, öte yandan kalifiye elaman eksikliği yaşanmasın.”

Yıldırım, üniversite kontenjanlarının liseden mezun olanların sayısından fazla olduğunu anlatarak her öğrencinin girebileceği bir yer olacağını anlattı.

Başbakan, muhalefete de şu sözlerle seslendi: “Eğitimi günlük tartışmaların ve siyasetin malzemesi haline getirmeye kimsenin hakkı yok. Bilen, bilmeyen herkes konuşuyor. Eleştirel yazıları toplayıp, onlar üzerinden muhalefet yapıyorlar. Kendi düşünceleri yok. İlle de iyi eğitim istiyorsan gel okul yap, burs veya da bunu yapanlara zorluk çıkarma.”