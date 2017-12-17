Yıldırım'dan Yılmaz ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefat ettiği Beykoz'daki eve geldi. Başbakan Yıldırım ile Semiha Yıldırım'ı eve girişleri sırasında eski Başbakan Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz kapıda karşıladı. Yılmaz ailesine taziye dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, burada yaklaşık 20 dakika kaldı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu taziye ziyaretinin ardından Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Beykoz'dan ayrıldı. Başbakan Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de buradan ayrıldı. İKÜ'den Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'la ilgili açıklama AA

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