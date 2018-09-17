Yıldırım: Etliye sütlüye karışmayan bir öğrenciydim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, “Nasıl bir öğrenciydiniz” sorusuna “Ben etliye sütlüye karışmayan, okuyup-yazıp dersime bakan bir öğrenciydim” cevabını verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çekmeköy’de yaptırılan ve eşinin ismi verilen Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nun açılışına katıldı. 2018-2019 Öğretim Yılının açılışı ile birlikte gerçekleştirilen okul açılışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, “Nasıl bir öğrenciydiniz” sorusuna şu yanıtı verdi; “Ben etliye sütlüye karışmayan, okuyup-yazıp dersime bakan bir öğrenciydim. Sakin, ortadan biraz fazla. Fena değil yani. Ara sıra teşekkür, takdir alıyordum ama zayıfım olduğu zamanlar da vardı. Zayıfı olmayan öğrenci yavan öğrenci demek. Zayıfın olacak, düzelteceksin.”

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