Yıldırım: Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez

Başbakan Binali Yıldırım, "Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreninde" konuştu.

"'AYAĞINIZI DENK ALIN' DİYECEK KADAR İŞİ ZIVANASINDAN ÇIKARMIŞ GÖZÜKÜYOR"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Kudüs oylamasına ilişkin Yıldırım, "Oylamada, 14 Güvenlik Konseyi üyesinin yanında Amerika yalnız kalmış ve son çare olarak Genel Kurul'da Amerika aleyhine oy verecekleri tehdit edecek noktaya kadar gelmişlerdir. 'Eğer Amerika'nın aleyhinde oy verirseniz size mali yardım yapmayız, para vermeyiz, ayağınızı denk alın' diyecek kadar işi zıvanasından Amerika Başkanı çıkarmış gözüküyor. Bir kez daha ABD Başkanı şunu anlamalıdır, ne kadar güçlü olursanız olun, her ülke egemendir, kendi bayrağı vardır, bağımsız kararını verecek yetkinliğe sahiptir. Onun için güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Her zaman haklı olan güçlüdür, adalet de budur. Onun için bu yanlışların mutlaka dünyanın vicdanında düzeleceğini, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa yakın gelecekte adil olmayan dünyadaki bu yönetişim şeklinin mutlaka düzeleceğini bunun da öncülüğünü Türkiye olarak yapmaya biz gayret edeceğiz" diye konuştu.