TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Mecliste eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek.

Yıldırım’ın istifa etmesi bekleniyor. AKP tarafından İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle yemekte bir araya gelecek. Yıldırım, yarın saat 20.00’de TBMM Tören Salonu’nda geçmiş dönem TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018’de seçilen Yıldırım’ın bugün istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor. Yıldırım’ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı’na sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, ‘Başkan Vekili’ sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

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