Yıldırım: Irkçılık yapan bizden değildir

Başbakan Yıldırım, "Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiyedir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur. Irkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok, bölgesel ayrımcılık yok." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz gün Şırnak'taki temaslarının ardından geldiği Hakkari'de Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap etti.

Yıldırım, "İşte kalkınan büyüyen Türkiye'nin fotoğrafı Hakkari'den yükseliyor. Göreve geldiğimde bir şey söyledim. Dedim ki 'Milletimizin içi rahat olsun. Bu terör belasını milletin gündeminden çıkaracağız. Terörün hayatımızı esir almasına izin vermeyeceğiz.' O gün bugün bu mücadele devam ediyor. Elhamdülillah gün geçtikçe terörün belini kırıyoruz, umudunu yok ediyoruz." dedi.

Yıldırım konuşmasının devamında, "Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiyedir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur. Irkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari'yle, Kırklareli'yle, Sinop'la, Hatay'la, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla hep biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz." dedi.