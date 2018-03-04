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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yıldırım: Kadına şiddeti lanetliyoruz

04 Mart 2018, Pazar 14:34
Başbakan Binali Yıldırım Muğla'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, Afrin'e yapılan askeri harekat, kadına yönelik şiddet ve 2019 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'BUGÜN AFRİN YARIN BAŞKA BİR YER'

Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Raco'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin'e doğru kahramanlarımız ilerliyor. Raco'dan temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz 81 milyonun gönlünde yaşıyor.

 Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer. Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin'de de Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. O insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep birlikte izliyoruz.

'KADINA ŞİDDETİ LANETLİYORUZ'

Muğla'dan Türkiye'nin bütün kadınlarının gününü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadınımıza bunu yapan insan olamaz. Siyasetimizin esası insanımızın huzuru, refahı ve mutluluğu üzerinedir.

Çalışma hayatında kadının emeğini ucuz iş gücü olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz. Ak Parti'nin en güçlü yanı Ak Kadınlar'dır. Onların duruşudur. Partimizi hep sahiplendiniz, bize güç verdiniz.

Güçlü Türkiye'de kadın annedir, belediye başkanıdır, yol arkadaşıdır, bakandır. Güçlü Türkiye'de kadının elinin değdiği her yer daha güzel oluyor. Tıpkı Meclis'te ve Ak Parti'de olduğu gibi.

Bugün Türkiye genelinde 40 belediye başkanı kadın. Hakim ve savcıların 3'te biri kadın.  Şu anda Türkiye'de dev şirketlerin birçoğunu kadınlar yönetiyor.

Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerden daha fazla. 

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