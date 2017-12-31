Yıldırım KHK'yı savundu: Düzenlemeye itiraz edenin darbeciden farkı yoktur

Başbakan Yıldırım, "Tankların üzerine çıkarak darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Burdur 6. Olağan İl kongresine katıldı. Konuşmasında 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesine yönelik tartışmalara değinen Yıldırım, şunları söyledi: "Son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor, neymiş? Biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız. Ne var bunda? Tankların üzerine çıkarak darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum. Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı, memlekete sahip çıkmasın mı? Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak, Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoruyla ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, meşru müdafaadır, Türk milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır" AA

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