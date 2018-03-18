Yıldırım: Kimse bu işi yarım bırakacağımızı düşünmesin

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenindeki konuşmasında, 1915'te "Çanakkale geçilmez" ifadesini tüm dünyaya gösteren şehitleri andığını, kendilerine rahmet dilediğini söyledi.

Afrin açıklaması Suriye'de son 7 yılda yaşananların bununu en iyi göstergesi olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak teröre karşı Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla başarılı bir harekat yürütüyor. Güvenlik güçlerimiz terör karşısında gösterdiği cesaret ve dirayet her türlü takdirin üzerindedir. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin hem ülkemize hem de Suriyeli kardeşlerimize yönelik baskı ve zulümleri kısa süre içerisinde bitecektir inşallah. Kimse bu işi yarım bırakacağımızı düşünmesin." ifadelerini kullandı. AA

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