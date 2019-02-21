Yıldırım: MHP’nin af teklifi üzerine çalışıyoruz

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Silivri’de bir vatandaşın, “Af istiyoruz” sözlerine cevap verdi.

Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” dedi. Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri’ye giden AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Makam aracıyla Silivri Otogarı’na gelen Yıldırım, burada kendisini bekleyen partililer ve taksicileri selamladı. Orhan Özgür isimli bir vatandaş, “Af istiyoruz başkanım” şeklinde Yıldırım’a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

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