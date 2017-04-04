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Yıldırım: O çocukların size gülümseyen o masum yüzlerinin hesabını bu insanlık veremez

04 Nisan 2017, Salı 21:49
​Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Ofisi'nde sanatçılarla bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada "15 yıl boyunca Türkiye'nin her alanda standartlarını yükseltecek, itibarını içeride ve dışarıda artıracak birçok işe, projeye, hizmete imza attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası, estetik değerleri ve medeniyet birikimini koruyarak, güçlenmesini hayati derecede önemsedik. Hükümet olarak bizim kalkınma vizyonumuz, hiçbir zaman ekonomiyle sınırlı olmadı. Türkiye'nin gücüne, medeniyet birikimine uygun olarak, kültür ve sanat alanındaki kalkınma da aynı derece önemli. Ekonomik kalkınması beşeri ve kültürel kalkınmayla bütünleştirilmeyen ülkelerin gücünü devam ettirme şansı yoktur. Hükümet olarak, her zaman sanat ve sanatçının yanında olacağımızı, bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim." dedi.

"O çocukların gözleri açık size gülümseyen o masum yüzlerinin hesabını bu insanlık veremez"

Başbakan Yıldırım, "Bu sabah Suriye'de İdlib'de yaşanan insanlık dışı vahşet, maalesef bütün hepimizi derinden şok etti. Bir rejimin başındaki adam, kimyasal gazları çocukların, kadınların üzerine göndermekten zerre kadar maalesef endişe etmedi. O çocukların cansız bedenleri gözümüzün önüne geldiğinde, gözleri açık size gülümseyen o masum yüzlerinin, onun hesabını bu insanlık veremez. Ümit ederim ki Birleşmiş Milletler bu konuyu ciddiyetle ele alır ve Suriye'deki bütün kimyasal silahların imha edilmesi yönünde önemli bir adım atar ve bunu yapanlara da gereken cezayı insanlık adına verir. Bu konuda zayıf da olsa ümidimizi muhafaza ediyoruz."  diye konuştu.

AA

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Yorumlar

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  • Özcan Erkiş

    05.04.2017 14:48:26

    İdlib'teki masumları katleden canileri şiddetle ve nefretle tel'in ediyoruz. Ve lakin İdlib'teki masumun feryadını duyan sayın Başbakan, kulağının dibindeki masum ve mazlumların çığlığını neden duymaz acaba? Dünyaya adalet, medeniyet, insanlık ve merhamet dersi verirken kendi vatandışını bunlardan mahrum etmek nasıl bir siyaset ve samimiyettir? Az da olsa doğruluk, dürüstlük ve samimiyet ey siyasiler! Unutmayın ki mahkeme-i kübra yalnızca Idlib'teki caniler için değil, "yanlış Suriye politikası"ile onların ölümüne ve zulme uğramasına "sebep olan" herkes içindir. Öyle basit demeçlerle yakanızı kurtaracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz! Kaçış da yok kurtuluş da. "Öteler" burası değil!.....

  • Mağdur eşi

    05.04.2017 09:02:20

    Ne kadar da sabrediniz!!! Allah mazlumları sizin gibilerin şerrinden korusun demek istiyorum ama zaten yapacaginizi yaptınız.1 aylık kundakta bebeği varken daha dikişlerim kapanmamışken,ne olduğunu bile anlamadan cezaevine tıktığınız kocamın hesabını kim soracak!!! Ama düşünüyorum da kabahat yine sizi başa getiren bizlerin,bir canavar türettik oylarımızla ve o canavar herkesi biçip geçti.O çocuklara yine bu mazlum tayfadan daha çok üzülen olmamıştır sizin ki gostermelik.bu kadar insani öyle bir hale soktunuz ki artik ahireti unutturdunuz bize üzüntü sıkıntıdan.ama ben ciğerim yana yana bir ahhh ediyorum ki ve o Rahmana ulaşıyor.Nasılsa orda karşılaşacağız sıkıntı yok.

  • Mustafa

    04.04.2017 23:58:38

    Anne babalarını sorgusuz sualsiz işten attığınız hapse attığınız çocukların vebalini siz nasıl ödeyeceksiniz.

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