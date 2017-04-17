Yıldırım: Referandum hezimet olarak yorumlanmamalıdır

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım'ın konuşması şöyle: Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimizin önüne Cumhurbaşkanımız bir yol haritası koydu. Onun işret ettiği yönde yol almaya devam edeceğiz. Referandum sonucu nettir. Tüm tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız terörle mücadeleye kararlılıkla devam etme mesajını göstermiştir. Türkiye'yi gölgelemek isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır. Referandum hezimet olarak yorumlanmamalıdır. Hayır diyen de Evet diyen de vatandaşımızdır. Hepsinin kararı makbulümüzdür. Bu referandum demokrasimize güç katmıştır. Bu rererandumda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiçbir vatandaşımızın gönlünün kırılmasına rızamız olmaz.

Okunma Sayısı: 456

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.