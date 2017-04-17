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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yıldırım: Referandum hezimet olarak yorumlanmamalıdır

17 Nisan 2017, Pazartesi 19:18
Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım'ın konuşması şöyle:

Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimizin önüne Cumhurbaşkanımız bir yol haritası koydu. Onun işret ettiği yönde yol almaya devam edeceğiz. Referandum sonucu nettir. Tüm tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız terörle mücadeleye kararlılıkla devam etme mesajını göstermiştir. Türkiye'yi gölgelemek isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır. Referandum hezimet olarak yorumlanmamalıdır. Hayır diyen de Evet diyen de vatandaşımızdır. Hepsinin kararı makbulümüzdür. Bu referandum demokrasimize güç katmıştır. Bu rererandumda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiçbir vatandaşımızın gönlünün kırılmasına rızamız olmaz.

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  • adalet

    17.04.2017 20:13:30

    gönül kırmak...şahsım adına söylüyorum benim gönlüm bir vatandaş olarak çoktan kırıldı , üstüme öyle bir leke yapıştırdınız ve hayatımı öyle bir çıkmaza soktunuz ki gönlü kırılmak deyimi ve dilimizdeki hiçbir deyim benim gönül durumumu ifade edemez artık...

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