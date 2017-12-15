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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Yıldırım: Suriye'de işler düzeliyor

15 Aralık 2017, Cuma 13:52
Suriye'de hayatın normale dönmeye başladığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "75 bin Suriyeli kardeşimiz o bölgeye gitti, yerleşti" diye konuştu. Yıldırım, Türkiye'deki Suriyelilerin 976 bininin okul çağındaki çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Ankara'da Göç ve Uyum Sempozyumu'na katılan Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada ilk olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma kararına değindi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği tarihi zirveye değinmek istiyorum. Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti, bu karar uluslararası hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı bir karardır" diyen Yıldırım şunları söyledi:

"Bu kararla beraber bölgede işgal faliyetleriyle alan genişleten fiili durum yapan İsrail ödüllendirildi. Mazlum Filistin halkı ise bir kez daha cezalandırılmıştır. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu durumu kabul etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Bu karar bizim için yok hükmündedir. İTT toplantısında Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edildi. Bütün ülkelere de bu kararı desteklemesi için çağrı yapıldı. Bu tarihi bir karardır. Bölgede hiç kimsenin bölge üzerinde tek taraflı, keyfi kararlar almaya hakkı da haddi de yoktur. Bu zirvede İslam dünyası bunu en açık şekilde ilan etmiştir."

'ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLERİN 976 BİNİ OKUL ÇAĞINDA'

Türkiye'deki Suriyelilere de değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aralık 2017 itibarıyla ülkemizdeki Suriyelilerin 976 bini, okul çağındaki yavrularımızdan oluşuyor. Devlet okullarında, geçici eğitim ve barınma merkezlerinde 612 bin yavrumuza eğitim öğretim veriyoruz. Bu çerçevede, 2016 yılında yüzde 30 düzeyinde seyreden okullaşma oranı, 2017-2018 öğretim yılında yüzde 65 seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Suriye'de işler düzeliyor, yavaş yavaş rayına girmeye başladı. Fırat Kalkanı ile 2 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'tan, PKK'dan temizledik ve 75 bin Suriyeli kardeşimiz o bölgeye gitti, yerleşti, normal hayatına döndü."

AA

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