Yıldırım: Türkiye, ihtiyaç sahibi ülkelere 14.5 milyar dolar yardımda bulundu

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin 2016 ve 2017'de ihtiyaç sahibi ülkelere 14.5 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunduğunu söyledi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere yönelik kalkınma yardımları konusunda bilgi verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin başta Ortadoğu ve Afrika'dakiler olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 2016'da yaklaşık 6.5 milyar dolar, 2017'de ise 8 milyar dolar olmak üzere toplam 14.5 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunduğunu, 2011-2017 dönemindeki yardım miktarının 1.8 milyar doları aştığını açıkladı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar mazlumların feryatlarına kulağımızı tıkamadık, bundan sonra da tıkamayacağız. Türkiye, 2015’te olduğu gibi 2016’da da 6 milyar dolarlık insani yardımla dünyanın ‘en cömert donör ülkesi’ oldu. 2017 yılı kesin olmayan ön araştırma verilerine göre ise resmi kalkınma yardımlarının alt kategorisi olan insani yardım tutarı 7 milyar doların üzerinde yardım yaptık.

2017’de Türkiye 8 milyar dolar civarında resmi kalkınma yardımı tutarı ile üstün bir sorumluluk örneği gösterdi. 2017 yılında ülkemiz en fazla kalkınma yardımlarını Orta Doğu ve Afrika ile Balkan coğrafyasına, ülke bazında ise Suriye’ye yaptı.”