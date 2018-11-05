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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yılmaz: ABD Ortadoğu'ya İsrail'in gözüyle bakıyor

05 Kasım 2018, Pazartesi 15:40
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanmaksızın tek başına İran'a karşı aldığı yaptırımlar yıkıcı etkiler oluşturacaktır. ABD, uluslararası hukuk kurallarına uymak istemediğini bu yaptırım kararlarıyla açıkça göstermiştir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarını değerlendirdi.

"ABD, uluslararası hukuk kurallarına uymuyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Kasım seçimlerinden önce seçmenin desteğini ve İsrail'in sempatisini almak için bu yaptırım kararlarını aldığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin bölgedeki ticaretinin bu gelişmeden zarar göreceğini söyledi.

ABD'nin ülkelerin egemenlik haklarını sarstığını ve uluslararası kurumların elini kolunu bağladığını belirten Yılmaz, "ABD'nin BMGK kararlarına dayanmaksızın tek başına İran'a karşı aldığı yaptırımlar yıkıcı etkiler oluşturacaktır. ABD, uluslararası hukuk kurallarına uymak istemediğini bu yaptırım kararlarıyla açıkça göstermiştir." diye konuştu.

"ABD, Ortadoğu'ya İsrail'in gözüyle bakıyor"

Yılmaz, İran'ın, ABD'nin yaptırım listesindeki talepleri yerine getirme kapasitesinin olmadığını aktararak "ABD, İran'ı ekonomik olarak boğmak, siyaseten belini bükmek, içeriden ayaklanma çıkartmak ve bir rejim değişikliği yapmak istiyor. Bölge ülkelerinin bir araya gelip ABD yaptırımlarına karşı durması gerekiyor. Aksi takdirde bu yıkıcı yaptırımlar bugün İran'da, yarın baka ülkelerde uygulanacaktır." dedi.

Yaptırımdan muaf tutulan ülkelerin durumunun da geçici olduğunu kaydeden Yılmaz, "ABD, Ortadoğu'ya İsrail'in gözüyle bakıyor. İsrail'in gözüyle baktığı için İran'ın nükleer programına karşı çıkıyor ama İsrail'in nükleer programına karşı tek kelime etmiyor. Bu yaptırımlardan, 6 aylık geçici bir dönemden sonra enerji sektörlerinin tamamı etkilenecektir. Uymayan cezalandırılacaktır. Bu yaptırımlar sadece İran'a değil Türkiye ve dünyaya karşı alınmış kararlardır." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: öztürk yılmaz, abd, iran, yaptırım
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