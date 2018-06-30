"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yılmaz: Pazarlarının genişleyeceğini sanıyorlar

30 Haziran 2018, Cumartesi 15:45
24 Haziran seçimlerinde İyi Parti’den milletvekili seçilen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, iktisatçı Mahfi Eğilmez’in NTV’den ayrıldığını duyurmasının ardından, “Sermaye sahibi Türk burjuvazisi hiçbir zaman demokrasiden yana tavır almadı” yorumunda bulundu.

Eğilmez’in NTV’den ayrılmasıyla ilgili attığı tweet’i takipçileriyle paylaşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Sanıyorlar ki otoritenin bir rakibi ortadan kaldırması onların pazarını genişletecek. Küçük fırsatçılıkların bir gün kendilerini de yok edeceğini fark edemiyorlar” diye ekledi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada NTV’den ayrıldığını duyurmuş ve son programın dan bir fotoğraf paylaşmıştı.

Etiketler: durmuş yılmaz, mahfi eğilmez
Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arjantin kaybetti, çeyrek finale yükselen ilk takım Fransa oldu

    Minik Eylül gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    AYM, 11 KHK için yapılan başvuruyu reddetti

    'Fiyatlar çok yüksek'

    13 yaşındaki İmam Hatipli Rus vatandaşı Andalib'den LGS'de dikkat çeken başarı

    'Allah böyle insanlarımızdan razı olsun'

    Bir dram da Ürdün sınırında yaşanıyor: 15 Deralı öldü...

    Hamaney: Budalalık yapıyorlar

    Gazze şehitleri, binlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurladı

    MHP’li Kalaycı: Şehit cenazesine tüm vatandaşlar katılabilir

    Yılmaz: Pazarlarının genişleyeceğini sanıyorlar

    Albayrak devam dedi, Çakır ve Mahçupyan yazılarına ara verdi

    Baklava ile kadayıfın lezzeti buluştu: "Kadlava"

    Son 16 turu heyecanı devam ediyor

    Ürdün sınırına akın ediyorlar

    "Bu tamamen hukuk kurallarına aykırı''

    'Önümüzdeki hafta sonu açıklanmış olur'

    ''Tüm musibetler karşısında sadece Allah'a inanacaksın''

    Yüz binlerce öğrenci YKS birinci oturumda ter döktü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar
    Süleyman KÖSMENE

    Mü’min neden umutsuz olmaz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni dönemde iktidar ve muhalefet
    Hasan KOÇ

    Pencerelerden seyret, içlerine girme
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenaze gerginliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeyle imtihan edildiğimizin farkında mıyız?
    Faruk ÇAKIR

    Yüz yıllık tuzak
    Cevher İLHAN

    Ve seçim çarpıklıkları…
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi - 2
    Genel

    "Bu tamamen hukuk kurallarına aykırı''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.