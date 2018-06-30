Yılmaz: Pazarlarının genişleyeceğini sanıyorlar

24 Haziran seçimlerinde İyi Parti’den milletvekili seçilen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, iktisatçı Mahfi Eğilmez’in NTV’den ayrıldığını duyurmasının ardından, “Sermaye sahibi Türk burjuvazisi hiçbir zaman demokrasiden yana tavır almadı” yorumunda bulundu.

Eğilmez’in NTV’den ayrılmasıyla ilgili attığı tweet’i takipçileriyle paylaşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Sanıyorlar ki otoritenin bir rakibi ortadan kaldırması onların pazarını genişletecek. Küçük fırsatçılıkların bir gün kendilerini de yok edeceğini fark edemiyorlar” diye ekledi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada NTV’den ayrıldığını duyurmuş ve son programın dan bir fotoğraf paylaşmıştı.