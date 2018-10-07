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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Yine mi aldattılar?

07 Ekim 2018, Pazar 21:30
ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile çalışmayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu “Yine mi aldattılar” sorusunu yöneltti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “McKinsey’den artık fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız, biz bize yeteriz” sözlerine sosyal medyadan cevap verdi. Erdoğan’ın açıklamalarını paylaşan Karamollaoğlu “Yine mi aldattılar?” diye sordu. Erdoğan, bugün AKP’nin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerikan danışmanlık firması McKinsey ile anlaşmaya karar verilmesine ilişkin eleştirilerine cevap vermişti. AKP lideri Cumhurbaşkanı, “Bütün bakan arkadaşlarımı çağırdım, söyledim. ‘Fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız’ dedim. Biz bize yeteriz” açıklamasında bulunmuştu.

Berat Albayrak da konuşmayı alkışladı

ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile çalışmayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuşmasını alkışlayanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. Türkiye-ABD İş Konseyi’nin 28 Eylül’de ABD’nin New York şehrinde 9. Türkiye Yatırım Konferansı’nda “Yeni Ekonomik Program kapsamında kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslar arası yönetim şirketi McKinsey çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” diyen isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Albayrak’tı. VOA’nın haberine göre, Albayrak’ın yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı da bir gün sonra (29 Eylül 2018) yazılı bir açıklama yayınlayarak muhalefet partilerinden gelen eleştirileri, “Bu değerlendirmeleri yapanları tanımasak ‘öküzün altında buzağı arama’ olarak değerlendirebilirdik. Ancak, ortaya atılan iddia ve iftiralar art niyetli provokasyon ve ucuz siyasî kazanç çabasından başka bir şey değildir. Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: karamollaoğlu, albayrak, erdoğan
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