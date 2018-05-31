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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Yol haritası Millete güven verir

31 Mayıs 2018, Perşembe 19:00
Millet İttifakı liderlerine çağrıda bulunan, Meral Akşener, ‘Parlamenter sistem’e hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için “24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceği”ni söyledi.

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme dönüşle ilgili yol haritasını belirlemek için ittifak yaptıkları muhalefet partisi liderlerine toplantı çağrısı yaptı. Seçim beyannamesinde parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, toplantı önerisinde bulundu. Katıldığı bir radyo programında konuşan Akşener, ‘Parlamenter sistem’e hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için “24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceği”ni söyledi.

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Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim 

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cem TV’de Zafer Arapkirli’nin sorularını da yanıtladı. 16 Nisan referandumunu hatırlatan Akşener, “Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim. Bu referandumun ardından bana ‘parti kur’ denildi ve İYİ Parti’yi kurduk” dedi. Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şöyle: “15 Temmuz’dan sonra bir süreç geçti ve Türkiye karşımıza bizim bugün cebelleştiğimiz, tek kişinin iki dudağının arasına sıkıştırıldığı bir referanduma gittik. O referandumda ben çok sert bir ‘hayır’ propagandası yaptım. Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim.

Biz, MHP’nin bir parçası gibi kurulmadık 

Biz bölünmedik. Biz MHP’nin bir parçası gibi kurulmadık. Tayyip Bey’in 2001’de yapmaya çalıştığını biz bugün gerçekleştirdik. 16 Nisan çok etkili oldu benim üzerimde. Fatsa’ya gittim ben. Orada sol yumruğu havada benimle karşılıklı bağıranlar vardı. Önceden olsa biz dövüşürdük. Türkiye’de öncelik sıralamaları ideolojilerin önüne geçti. Bir yorgun şoförle bu ülke yürütülüyor. Hem geveze hem çok yorgun. Meclis’te Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geçecek. Temennim odur ki seçimler olduktan sonra da ittifakın devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben ve arkadaşlarım, daha ortada seçim falan yokken İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olduğunu açıkladık. Her partinin de aday çıkarması gerektiğini söyledim. Çatı aday ben bile olsam bunu kabul etmeyeceğimi dile getirdim.

‘GÜL KONUSUNDA HAKLI ÇIKTIM’

Şimdi size bir soru; eğer sayın Gül’ü, bu arada kendisini çok sever, sayarım. Soru şu; Muharrem Bey’in adaylığı, Temel Bey’in adaylığı, Demirtaş’ın adaylığı, Tayyip Bey’in adaylığı. Son derece güzel bir seçim süreci gidiyor. Tayyip Bey kime hakaret edeceğini şaşırdı. Çünkü seçilmiş rakip yok. Abdullah Gül konusunda çok ısrar gördüm. Şaşkınlığa uğramış durumdayım. Abdullah Gül ile ilgili süreçte Türkiye’de çok farklı bir grupların yakın olduğuna şahit oldum. Ve benim dediğimin doğru olduğunu seçmen şu an görüyor.”

Etiketler: meral akşener, seçim, millet ittifakı
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  • Abdurrahman KOÇAK

    1.6.2018 10:20:52

    Cesur Yürek, dik durmaya devam, bu iş bu defa tamam..

Risale-i Nur Külliyatı

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