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Yolsuzluk önlenmeden ekonomi düzelmez

07 Aralık 2018, Cuma 17:34
Türkiye’yi zayıflatan iki önemli unsurun, yolsuzluk ve israf olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bunların önlenmemesi durumunda ülkenin düze çıkmayacağını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Çare Var” konferansında yaptığı konuşmada, “Türkiye’yi zayıflatan iki önemli unsuru açıklayarak, bunların yolsuzluk ve israf olduğunu, bunların önlenemediği durumda da ülkenin düze çıkmayacağını ifade etti. Ülkede çalışan bütün kesimlerin perişan halde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Üretim ekonomisine geçilmelidir. Üretim ekonomisi ile milletimiz zenginleşecektir. Güç üretmekle olur” dedi. Karamollaoğlu, ekonomik sorunların çözümü için de çareler olduğunu, devletin borçlu şirketlerin borcunu konsolide etmesi gerektiğini söyledi.Temel Karamollaoğlu, üretim ekonomisiyle vatandaşların zenginleşeceğini dile getirerek, toplumda herkesin kendi geçimini sağlayacağı, kazanç elde edebileceği ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti. Üretim yapan küçük esnaf için orta ölçekli sanayi siteleri kurulmasının ekonomiyi geliştireceğini belirten Karamollaoğlu, “Ekonomik gelişim için belediyeler bu tarz sanayi siteleri kurmalı” dedi.

Doğru rakamları açıklayanlar işten atılıyor

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında ekonominin geldiğini çünkü herkesi etkilediğini söyleyen Karamollaoğlu, İşsizlik oranının yüzde 11.5 devletin borcunun 1 trilyon 200 millar olduğunu, cari açığın ise 57 milyar dolara dayandığını devletin ödediği faiz de 60-90 milyarı bulduğunu bildirdi. Karamollaoğlu, “Devlette doğru rakamları açıklayanlar işten atılıyor. TÜİK ve Sayıştay’da bunu gördük. Gerçekleri saklarsanız tedbirleriniz de yerli yerinde olmaz” diye konuştu. 

Fikir adamları görüşlerini mertçe söylemeli

Kamudaki hizmetlerde liyaket ve adaletin önemine temas eden Temel Karamollaoğlu, “Yargı kararları üzerinden siyasi pazarlıklar, kısır tartışmalar adalet duygusuna zarer verir. En temel özgürlükler ve insan hakları konusunda Türkiye sıralamada gerilere düştü. Alimler ve ilim adamları üzerinde büyük mesaliyet var. Üleyi idare edenlerin, hükümetlerin yanlışları karşısında merçe görüşlerini söylemiyorlarsa mesuliyetlerini yerine getirmiyorlar demektir.  Dik durmaya öğrenmelidirler. Dik durmalılar” diye konuştu.

Düşmanınız sürekli değişiyorsa doğru politika belirlenemez

İç ve dış meselelerin çözümü için istişare kültürüne ihtiyaç olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Dış politikada dostunuz ve düşmanınız sürekli değişiyorsa bu kafa karışıklığıyla doğru bir politika belirlenemez. Bölgemizde, Rusya ve İran ile birlikte hareket ederek, bir sükunet sağlamaya çalışılıyor fakat ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi ile Orta Doğu’daki 20’den fazla ülkenin haritalarını değiştirmeyi hedeflediğini unutmamak gerekir” diye konuştu. Karamollaoğlu, ekonomik ve teknolojik gücü, silah gücü olmayan ülkelerin dış politikada belirleyici olamayacaklarını söyledi. 

HABER: MEHMET KARA

 

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, politika, ekonomi, Temel Karamollaoğlu
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