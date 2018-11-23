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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur

23 Kasım 2018, Cuma 00:29
Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “İnsan adaleti koruduğu, adaletli olduğu, yöneticiler adaletli davrandığı müddetçe o ülkede huzur ve barış, refah ve kalkınma olur” dedi.

Bazı temaslarda bulunmak için Siirt’e gelen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, kamu denetçisi Hüseyin Yürük ile Vali Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.      

Daha sonra Malkoç, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferansa katıldı. Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin demokratikleşme, insan hakları, refahın yaygınlaştırılması ve gelişmesi ile üniversiteler açısından önemli mesafeler aldığını söyledi.  

Öğrencilere sosyal medyada fazla zaman harcamamaları tavsiyesinde bulunan Malkoç, “Kendinizi yetiştirmeye zaman harcayın. Eğer onlara fazla zaman harcarsanız kendinize, ailenize, üniversitenize ve ülkeye haksızlık yapmış olursunuz. Kesinlikle dil sorununuzu halledin. Ana dilinizi en iyi şekilde konuşun. İngilizce, Rusça, Arapça, mümkünse Çinceyi. ‘Ya ne diyor bu Şeref Malkoç, kamu başdenetçisi. Nereden öğreneceğiz bunu?’ Meram edene Bağdat yakındır. Yeter ki arzu edin, öğrenirsiniz.” dedi.      

Medeniyetlerin, insanlığın, milletlerin, devletlerin ayakta durmasının adaletle olabileceğini, adaletin olmadığı yerde huzur, barış, gelişmenin olamayacağını vurgulayan Malkoç, Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramların başında, adalet ve mizan gibi kavramların geldiğini aktardı.

“İnsanlık tarihine baktığımızda aranan şey adalet”

İnsanın yaratılmışların en mükemmeli olduğunu ve onun dışında yaratılan her şeyin insanın emrine verildiğini aktaran Malkoç, insanı ayakta tutan şeylerin de hakkaniyet ve adalet olduğunu vurguladı.      

Adaleti Türkiye’de daha güçlü kılacaklarını aktaran Malkoç, şöyle devam etti: “İnsan, adaleti koruduğu, adaletli olduğu, yöneticiler adaletli davrandığı müddetçe o ülkede huzur ve barış, refah ve kalkınma olur. İnsanlık, dünya, demokrasi ve özgürlük taleplerine ve mücadelesine baktığımızda aranan şey adalet.”  Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, konferansın ardından Malkoç’a Siirt tiftiği hediye etti. 

AA

Etiketler: şeref malkoç
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