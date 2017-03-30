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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

YSK, Meral Akşener kararını açıkladı

30 Mart 2017, Perşembe 18:10
Isparta'da Meral Akşener'in katılımıyla 12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan mitinge ilişkin Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği ret kararına yapılan itiraz, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) reddedildi.

MHP'den ihraç edilen bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, eski İçişleri Bakanı Meral Akşener'in katılımıyla 12 Nisan'da Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek 'milli iradeye saygı' konulu toplantı için 23 Mart tarihinde Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Okutan'ın başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin ardından reddedildi. Ret kararı Nuri Okutan tarafından YSK'ya taşındı. Merkez İlçe Seçim Kurulu kararına yapılan itirazı görüşen YSK'dan da ret kararı çıktı.

DHA

Etiketler: meral akşener, referandum, ysk
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  • ahmet

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