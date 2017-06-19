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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

''Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın"

19 Haziran 2017, Pazartesi 14:22
Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı.

'Sorunları iyi komşuluk ve adalet içinde çözmek mümkün'

Başbakan Yıldırım, Atina'daki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Çipras ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, gösterilen misafirperverlikten dolayı Yunan mevkidaşına teşekkür ederek sözlerine başladı.

Oldukça samimi ve dostça görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde gerek ikili konuları gerekse Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerini, Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i konuştuklarını, Ege Denizi'ndeki konuları samimiyetle ele aldıklarını belirtti. 

Yıldırım, Türkiye ve Yunanistan'ın ortak coğrafyayı paylaştıklarını hatırlatarak, "Coğrafya kaderdir, dolayısıyla gelecek de sevinç de kader de ortaktır. O bakımdan ayrıştığımız konuları değil anlaştığımız konuları daha öncelikli ele alarak, iki ülke arasında ilişkileri ileri taşımak hem ekonomi hem yatırım hem turizm hem de sosyal ve kültürel alanda yeni boyutlar kazandırmak şüphesiz çok daha faydalı olacaktır. Tabiatıyla sorunları da görmezden gelemeyiz. Sorunların çözümünün yolu da kazan-kazan prensibine göre olmalı, yani iki komşuya yakışır bir şekilde aramızdaki meseleleri konuşmalıyız ve konuşarak çözüm üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"AB ile Türkiye yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç yapmak istiyor"

Türkiye'nin, AB'ye tam üyelik sürecindeki bir ülke olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre içinde Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin katılması konusunda hep yapıcı tutum içinde olduğunu biliyoruz, bunun için teşekkür ediyoruz. Hatırlanmalı ki son bir yıl içinde Türkiye önemli olaylar yaşadı. Bunlardan biri yıl dönümüne yaklaştığımız 15 Temmuz darbe girişimidir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı Avrupalı dostlarımız, ne yazık ki beklediğimiz tepkiyi ve desteği göstermediler. Tabii darbe sonrası yaşananlar ve daha sonra Türkiye'de anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde yine Avrupa Birliği maalesef burada olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. Artık bunlar geride kaldı. Avrupa Birliği ile Türkiye, yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu konuyu açık ve seçik olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız, geçtiğimiz haftalarda Brüksel'de yapılan toplantıda ortaya koydu."

"Terör insanlığının başının belasıdır"

Başbakan Yıldırım, Çipras'la terör konusunu da görüştüklerini aktararak, "Terör insanlığının başının belasıdır. Bugün terörden çekmeyen, terörden bedel ödemeyen ülke yok. Gün geçmiyor ki Avrupa'nın bir şehrinde veya dünyanın bir yerinde bir terör olayı olmasın. O bakımdan terör olayına bakarken farklı standartları bırakıp, terörün insanlığın ortak tehdidi olduğu gerçeğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşananları, Türkiye'nin terör konusunda karşı karşıya kaldığı riskleri dikkate alırsak Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye ve Yunanistan'dan geçtiğini söylememiz yanlış olmaz. Türkiye ile Yunanistan, bir anlamda Avrupa'ya bölgeden yayılan terör konusunda çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Avrupa Birliği'nin bu gerçeği daha iyi görmesi ve bundan sonraki ilişkilerimizi de ona göre ele almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ege Denizi'ndeki ihlallerin de görüşüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ege'de ihlaller tek taraflı olmuyor, karşılıklı oluyor. Amacımız bu ihlalleri asgari düzeye indirmek ve buradaki olayı tırmandırmamak. Bunun yolu da sizin de ifade ettiğiniz gibi doğrudan iletişim. Zaman zaman karşılıklı biz görüşeceğiz, mahiyetimizdeki danışmanlarımız, bakanlarımız bu konular üzerinde çalışacak. Nihayet her iki ülkenin askeri yetkilileri de bir araya gelerek, bu konular üzerinde bir ortak akıl bulmak için gayret gösterecekler. Bunun zemininin var olduğunu gördüm."

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler

Başbakan Yıldırım "Biz, ülkemize karşı açık darbe yapan kişilerin iadesini arzu ederiz, isteriz. Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın." diye konuştu.

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AA

Etiketler: binali yıldırım, avrupa birliği
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