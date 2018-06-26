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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Yurt Dışı oyları İYİ Parti'ye 2 vekil kaybettirdi

26 Haziran 2018, Salı 10:10
İYİ Parti, ilk kez girdiği genel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 43 milletvekili çıkardı. Çanakkale’den Rıdvan Uz ile Osmaniye’den Mehmet Temel’in vekilliği yurtdışı oyların dağıtımıyla birlikte düştü.

Hürriyet'in haberine göre İYİ Parti, çifte seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 983.794 seçmenin oyunu aldı. 250.000 imza ile cumhurbaşkanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oyu, yüzde 7.3’te kaldı. 

Oyuncu Mehmet Aslan, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan Ali Türkşen, öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, halk ozanı Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer Meclis’e giremedi. Rıdvan Uz ile Mehmet Temel’in vekillikleri de yurtdışı oylarının dağıtılması sonrası düştü.

YILMAZ VE ÇIRAY MECLİS'TE

Akşener’in kurmaylarından üçü aday olmazken ikisi ise vekil olarak seçilemedi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Ayfer Yılmaz ve Ahmet Ersagun Yücel aday olmadı. Genel başkan yardımcıları İsmail Koncuk, Koray Aydın, Şenol Bal, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Fatih Mehmet Şeker, Adnan Sezgin, Lütfü Türkkan ile Akşener’in ekonomi kurmayı olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Sekreter Aytun Çıray Meclis’e girdi.

ESKİ BAKANLAR MECLİS'TE

Eski Bayındırlık Bakanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile eski Devlet Bakanı Ahat Andican Meclis’te yer aldı.

Akşener ve partisi en yüksek oyu Burdur’dan aldı. Akşener Burdur’da 26.899 seçmenin oyuyla yüzde 15’e ulaştı. Milletvekilliği seçimlerinde de İYİ Parti’nin en çok oyu aldığı il, yüzde 20 ile Burdur oldu.

İYİ Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir’den toplam 15 milletvekili çıkardı.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: İYİ Parti, milletvekili, meclis
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