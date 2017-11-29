CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ailesinin Man Adasında kurduğu şirkete 30 milyon dolar para gönderdiği iddiasına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışına gönderilen bir kuruşun olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu’nu iddialarını ispata davet eden Erdoğan, “Elindeki bir tomar kağıdı sallayarak delillerinin de bunlar olduğunu söyledi. O kağıtların ne olduğunu bir kendisi bir de eline tutuşturanlar biliyor. Şahsımla alakalı İsviçre’de hesaplarım olduğunu söyledi. Dedim ki ispat et. İspat edersen ben Cumhurbaşkanığı’ndan istifa edeceğim demiştim. Sen ispat edemezsen genel başkanlıktan istifa eder misin? İddia edildiği gibi yurtdışına gitmiş bir kuruş yok.” dedi. AKP hükümetleri döneminde yapılan icraatları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiden baraj gibi, büyük altyapı projeleri gibi işleri yabancı firmalar, yabancı müteahhitler yapardı. Çünkü ülkemizin bu konudaki birikimi çok sınırlıydı. Biz tüm çalışmalarımızda olduğu gibi altyapı yatırımlarında da yerli ve milli bir anlayışı öne çıkardık. Anladın mı Kemal?” diye konuştu.