​Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, "15 Temmuz'da meydanlara inmeyenler, sokaklarda yürümeyenler şimdi Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin. Darbeye karşı. Adalet sokakta bulunmaz, aranmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir. Adalet mülkün temelidir" dedi.

"YÜRÜYECEKSEN DARBEYE KARŞI YÜRÜYECEKSİN"

Diyarbakır'da, toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştirerek, "15 Temmuz'da meydanlara inmeyenler, sokaklarda yürümeyenler şimdi Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin. Darbeye karşı. Adalet sokakta bulunmaz, aranmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir. Adalet mülkün temelidir" dedi.

Merkez Sur ilçesinde bedeli 57 milyon lirayı bulan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma 1'inci etap, Dicle Vadisi Projesi 1'inci etap ve restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışını yapmak üzere Diyarbakır'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Sur ilçesinde önce esnafı gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve bazı milletvekillerinin eşlik ettiği Başbakan Yıldırım daha sonra Başbakanlık otobüsü üzerinden halka hitap etti. Başbakan olduktan sonra Diyarbakır’a üçüncü gelişi olduğunu, ne kadar Erzincanlı ise o kadar Diyarbakırlı,, ne kadar İstanbullu ise o kadar Batmanlı olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi. Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'da meydanlara inmeyenler, sokaklarda yürümeyenler şimdi Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin. Darbeye karşı. Adalet sokakta bulunmaz, aranmaz. Adaletin olacağı yer mahkemelerdir. Adalet mülkün temelidir" dedi.