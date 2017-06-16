Yürüyüş devam ediyor: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine cevap

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'ta başladığı ve İstanbul Maltepe Cezaevi'nde tamamlanacak 'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününe başladı. Yürüyüş öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili gelen tepkilerin son derece olumlu olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eleştirilerine yanıt vererek, "Eğer yürüyüşler, yasal ölçüler içinde yapılıyorsa hiçbir şey olmaz. Yürümenin suç olduğunu da ilk kez duyuyorum. Bu yürüyüşü, ülkemizde birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli, hiç meraklanmasın. Onun da adalete ihtiyacı olacak" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Arada bir eleştiri gelmekle beraber gelen tepkiler, son derece olumlu. Bu da Türkiye'nin adalete duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını da gösteriyor. Dolayısıyla bu yürüyüşün İstanbul'a kadar sürmesi, bizim açımızdan da Türkiye açısından da adalet isteyen herkes açısından da son derece önemli ve değerli" diye konuştu.

"YÜRÜMENİN SUÇ OLDUĞUNU İLK KEZ DUYUYORUM"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, CHP'nin yürüyüşünü samimi bulmadığına dair eleştirisi sorulan Kılıçdaroğlu, "Eğer yürüyüşler, yasal ölçüler içinde yapılıyorsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar, sabah akşam zaten yürüyorlar. Metroya, otobüse binerken, yürüyorlar. İş yerlerine giderken, gelirken, yürüyorlar. Yürümenin suç olduğunu da ilk kez duyuyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersine biz ülkemizde, bu yürüyüşü birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli, hiç meraklanmasın. Onun da adalete ihtiyacı olacak. Adalet yürüyüşümüzü bu eleştirilere rağmen yerine getireceğiz" diye yanıt verdi.

"BUGÜN 22 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIZ"

Yürüyüşün ardından ilk gecenin nasıl geçtiği ve yorgun olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Hiç yorgunluk hissetmiyoruz, dersek doğru değil. Gerçekçi olmak lazım; ama yorulduk, diye ah vah edecek halimiz yok. Son derece dinamik, yolumuza devam edeceğiz. Akşam dinlendik zaten. İnsanlar eğlendi. Keyifli bir akşam geçirdik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Dün dinlenmeden, uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün belli etaplar dinlenmeyle geçirilecek sonra asıl yere ulaşılacak. Toplam yürüyeceğimiz kilometre, 22 olacak. Bugün 22 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüşe değişik illerden güzergah üzerinde katılım da olacak"

"ELEŞTİRİDEN HERHALDE ÇEKİNDİ, KLASİK ERDOĞAN TARZI"

'Rabia işareti' eleştirisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında 'rabia' dememesi de sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eleştiriden herhalde çekindi; çünkü benim yaptığım eleştiri, haklı bir eleştiriydi. 'Rabia'yı ilk kez dillendiren o. İşareti kullanıyorum, diyen o. Şimdi vazgeçiyorum, diyen yine o. Klasik bir Erdoğan tarzı" dedi.

İKİNCİ GÜN YÜRÜYÜŞÜ KAHRAMANKAZAN'DA SONA ERECEK

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü', ikinci gününde, Hipodrom mevkisinden başladı. Bugünkü yürüyüşün, Kahramankazan girişindeki bir fabrikada sona ermesi bekleniyor.

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