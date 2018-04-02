Yüzde 50’yi geçmesi zor

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kürtlerin AKP’nin MHP’ye yakın söyleminden rahatsız olduğunu, bu nedenle AKP – MHP ittifakının yüzde 50’yi geçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürtlerin AKP’nin MHP’ye yakın söyleminden rahatsız olduğunu, bu nedenle AKP – MHP ittifakının yüzde 50’yi geçmesinin mümkün olmadığını söyledi. Referandumda ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ni destekleyip ‘Evet’ diyen Hüda-Par’ın genel başkanı Yağıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde görüştüğü bir Kürt esnafın, AKP’li bir milletvekiline, “Ben hakkımı da verdiğim oyu da helal etmiyorum” dediğini aktardı.

Korkudan seslerini çıkaramıyorlar

KRT kanalından Çağlar Cilara’ya konuşan Yapıcıoğlu, Kürtlerin önemli bir kısmının korkularından sesini çıkaramadığını ve suskun olduklarını, kendi görüşlerini söylemeye cesaret edemediklerini söyledi. Kürtlerin AKP’nin söyleminden memnun olmadığını dile getiren Yapıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Hükümet MHP söylemine kayarsa yüzde 50+1 hayal olur çünkü o söylemin birleştirici bir tarafı olmaz. Ciddi bir Kürt oyu var onları kaybederlerse yüzde 50+1’i bulmaları mümkün değil.”