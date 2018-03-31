Yüzde 51-52’yi bulsalar seçim yaparlar

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Emin olun, yüzde 51-52’yi bulsalar, kendilerini garanti görseler, geçen Pazar seçimi yapmışlardı. Seçim zamanında olacak diye açıkladıkça onlar, bilin ki anketlerde yüzde 45-46’lardalar.” dedi.

Özel, “Türkiye’de Neler Oluyor” panelinde konuştu. 2019’da üç seçim yapılacağını hatırlatan Özel, “Anketler gösteriyor ki, iktidar partisi ile onunla ittifak yapan parti liderlerinin gözleri seçim anketlerinde ve sürekli an kolluyorlar. Emin olun, yüzde 51-52’yi bulsalar, kendilerini garanti görseler, geçen Pazar seçimi yapmışlardı. ‘Seçim zamanında olacak’ diye açıkladıkça onlar, bilin ki, anketlerde yüzde 45-46’lardalar. Seçimi o yüzden yapamıyorlar. Yoksa baskın bin seçimle bir an önce o saray rejimini hayata geçirmek istiyorlar, ama bu konu o kadar kolay değil.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.