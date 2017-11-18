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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Zarrab açıklaması: Nerede olduğunu bilmiyoruz, bize söylemediler

18 Kasım 2017, Cumartesi 09:34
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de yargılanan Reza Zarrab için, ‘Ev hapsinde mi yoksa cezaevinde mi veya başka bir yerde mi bilmiyoruz’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul’da bazı yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin YPG’ye destek vererek hata yaptığını savunan Çavuşoğlu, “Suriye’nin geleceğini nasıl görüyorlar, bilmiyoruz. Federal bir ülke mi, birleşik bir ülke mi? Şu ana kadar YPG’yi özellikle Arap kent ve kasabalarından çekemediler. Münbiç, buna bir örnek. Obama, herkese söz verdi. Trump yönetimi sadece bize değil, Fransa ve koalisyondaki diğer müttefiklere Rakka’dan, YPG’yi operasyondan hemen sonra çekeceği sözünü vermişti. Şimdi birlikte çalışmaya devam edecekleri açıklamasını yaptılar. Burada ABD’nin samimi duruşunu görmemiz lazım” diye konuştu.

'ABD, DAHA FAZLA DELİLE SAHİP'

Fetullah Gülen’in iadesi konusunda yeni gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Gülen’in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğuna dair delilleri gönderdiğini hatırlatarak, “Eminim ABD, bizim gönderdiğimiz delillerden daha fazlasına sahip çünkü kendisi orada yaşıyor” dedi.

'FETÖ ABD SİSTEMİNE SIZMIŞ’

“FETÖ”nün, ABD kanunlarını ihlal ettiğine dair raporlar bulunduğuna söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “İlginçtir ki bunlar hakkında hiç soruşturma yok. Bunlar ABD sistemine de sızmış durumda. Yerel çalışanlar sayesinde buradaki ABD misyonuna da sızmışlar. Bazıları tutuklandı. Metin Topuz bunlardan biri ama ABD’de her yere girmişler. Kongre’de, bakanlıklarda ve yargıda etkililer. Rıza Sarraf hakkındaki iddianameye baktığınızda FETÖ tarafından 17-25 Aralık 2013’te hazırlanan iddianamenin aynısı olduğunu görüyorsunuz yani bu dava FETÖ tarafından harekete geçirilmiş bir dava. Bu, kesin. Bütün bu iddianameler ve dosyalar burada uydurulmuş ve ABD’ye götürülmüştür. FBI’ın nasıl aldığını, kimin götürdüğünü biliyoruz.”

'ZARRAB BAŞKA BİR YERDE'

Çavuşoğlu, Zarrab’ın nerede olduğunun sorulması üzerine de şunları kaydetti: "İki nota verdik konuyla ilgili. İlki, avukatlarının görüşemediğine dair haberlerden hemen sonraydı. İkincisi, iki gün önceydi, ilkinden 6 gün sonra çünkü ilkinde cevap alamamıştık. İkinciden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, büyükelçiliğimizi arayarak Sarraf’ın iyi ve güvende olduğunu söylemiş. Yerini söylememişler. Daha önce olduğu yerde değil. Başka bir yerde olduğu kesin. Ev hapsinde mi yoksa cezaevinde mi veya başka bir yerde mi, bilmiyoruz. Bizimle paylaşmadılar.”

'ÇİĞ SÜT EMMEDİM Kİ MİDEM AĞRISIN'

Çavuşoğlu, Sarraf’ın ABD makamlarıyla iş birliği yapabileceğine yönelik iddialar konusunda endişeli olup olmadığına ilişkin soruya da “Neden endişeli olayım?” cevabını verdi. İddianamenin FETÖ ile irtibatlı kişilerce hazırlandığını tekrarlayan Çavuşoğlu, “Uydurma suçlamalar olursa tabii ki bizim de söyleyeceklerimiz olur.” dedi. Çavuşoğlu, “Türkçede bir deyim vardır. Çiğ süt emmedim ki midem ağrısın. Halkbank’ın faaliyetlerinin hiçbiri de ABD ambargosunu ihlal etmemiştir.” ifadelerini kullandı.

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