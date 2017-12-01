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1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

''Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor''

01 Aralık 2017, Cuma 15:43
Başbakan Yıldırım, ABD'de görülen davayla ilgili olarak açıklamalar yaptı.

'Bu dava tamamen siyasi şekle döndü'

"(Rıza Sarraf) İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım...' Alıcısı olursa.... Buradan açıkça ifade ediyorum; bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini zora sokmaktır.

İlginç bir şey var. Bu davanın en hararetli takipçisi bakıyoruz CHP. CHP kadroları Amerika'ya taşınmış. Orada bu davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Sen 15 Temmuz şehitlerinin failleri, alçakların davasına hiç gittin mi? Hiç o mahkemelerde duruşmalara katıldın mı? Eğer milliysen, eğer yerliysen önce git bu şehitlerin davalarına katıl. Orada ülkemizi savun. Şehitlerin hakkını savun. Gazilerin hakkını savun. Türkiye'ye kumpas kuran Türkiye'nin başına dert açmaya çalışan çevrelerin davalarına destek verip onlarla beraber olmak ne milliliktir ne yerliliktir, olsa olsa onlarla iş birliği yapmaktır."

AA

Etiketler: yıldırım
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  • halil

    1.12.2017 16:04:28

    Keşke artık yapmışız bazı hatalar deseler. Halkbank'ın tuttuğu Hakan Atilla'nın avukatı bile rüşveti vb. kabul etmişken. hiç inandırıcı değilsiniz.

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