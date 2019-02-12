Zeybekçi’den şarap mesajı

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Nihat Zeybekci, “Ben İzmir şarabını uluslar arası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız” dedi.

AKP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’e konuştu. Zeybekci, “Ben İzmir’de doğdum. Seçimlerde yerel konulara pek girmiyorum. Ama bu defa yaşadığım iki şehrin ikişer adayı olduğu için onlarla konuşmaya karar verdim” dedi. Zeybekci, sohbetin başında “Nerede fotoğraf çektirelim?” diye soran Özkök’e “Urla’da bağlarda çekelim” yanıtını verdi. Özkök’ün “Ama orada şarap bağları var” hatırlatması üzerine Zeybekci, “Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız. Unutmayın ben Denizliliyim. Orada Güney’de ve başka yerlerde binlerce dönüm şarap bağı var” ifadesini kullandı.

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