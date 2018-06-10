Zeybekci: Sen nasıl uzmansın?

Ekonomİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformunun bir otelde düzenlediği iftar programındaki konuşmasında, “Artık tam anlamıyla istedikleri sonuçları alamıyorlar, istedikleri o dalga boyları arasındaki kâr bölümünü artık tam anlamıyla alamaz hale geldiler. Moody’s’in bu 17 bankanın kredi notunu düşürdüğü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kriter olarak aldıkları Türkiye’de takibe düşen toplam kredilerin milli gelire oranının yüzde 1,5 olduğunu vurguladı. Bunun inanılmaz iyi bir rakam olduğunu belirten Zeybekci, “Bu İngiltere’de yüzde 2,5. En iyilerini veriyorum, bazı ülkeleri geçiyorum, Almanya’da yüzde 2, Hollanda’da yüzde 5, İtalya’da yüzde 10, Yunanistan’da yüzde 55. Onların bankalarına ekselansları henüz daha bir şey demediler. Türkiye’ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı. Sen inandırıcı bir kurum olsan Türkiye’nin geçen yıl büyümesini 4 defa yukarı yönde revize ettin de 5’inci de bile tutturamadın. Sen nasıl uzmansın” dedi.

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