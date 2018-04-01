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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklama

01 Nisan 2018, Pazar 22:56
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor." dedi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerin ardından bölgedeki son gelişmeler, alınan ve alınacak tedbirler hakkında bölgedeki komutanlarla görüştü.

Orgeneral Akar, denetlemeler esnasında, "Zeytin Dalı Harekatı'nın, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürülüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Harekat kapsamında tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır."

"Can ve mal emniyetleri için her türlü tedbir alındı" 

Harekat kapsamında özellikle meskun mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini bildiren Akar, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğuna, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığına dikkati çekti. 

Orgeneral Akar, sivil ve masum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını belirterek, harekat kapsamında gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı TSK personelini kutladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileyen Akar, şehit ve gazilerin ailelerine de "sabır" temennisinde bulundu.

AA

Etiketler: genelkurmay, zeytin dalı harekatı
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