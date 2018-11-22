İman hakikatlerini neşir en önemli vazife

Risale-i Nur, dinin silâh kullanmaya ihtiyaç duymadan tebliğ edilebileceğini göstermiştir. İslâmiyet’in ve imanın bütün hakikatlerini aklî deliller ile ispat etmiştir.

Bediüzzaman’ın Değerlendirmeleri Çerçevesinde Din, Devlet ve Cemaat Münasebetleri -4

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Hilâfetin en önemli vazifesi olan iman hakikatlerini neşir görevinin devlet yönetimi ile olan bağlantısı açısından düşünülecek olursa; Müslümanlarda devletin temel iki fonksiyonu bulunur. Bunlardan birisi maddî cihad, diğeri Şeriat hukukunu uygulamaktır. Maddî cihadın asıl amacı İlâ-i Kelimetullahtır; yani Kur’ân’ın tarif ettiği şekilde mücadele etmek. Bu mücadele bazen maddî cihadı / savaşı da gerektirebilir. Günümüz açısından aslolan hürriyet-i vicdan düsturunun uygulanmasıdır. Eğer Hürriyet-i vicdan bir hükümette, özellikle anayasal olarak, geçerli ise o hükümet artık herhangi bir dinin/mezhebin temsilcisi değildir. Müslüman olmayan ve hürriyet-i vicdan düsturunu tatbik eden bir ülkede topluma herhangi bir dinî inanış tebliğ edilirken (propaganda), o ülkenin yönetimleri bunu engellemeye çalışmamalıdırlar. Tarih boyunca Müslümanların İlâ-i Kelimetullah amacıyla başka ülkelere karşı yaptıkları savaşların altındaki temel gerekçe ecnebilerdeki taassup ve vahşet idi (Makalat, Beşinci Vehim) Bir hükümette hürriyet-i vicdan kanun-u esasi / anayasa maddesi haline gelmişse o hükümet artık bir din ve mezhep adına taassup gösterip başka bir dinin tebliğini engellemeye çalışmaz. Böyle bir ülkede İslâmiyet’in tebliğ edilmesinin önünde kanunî veya zora dayalı bir engel yoktur.

İşte tam da bu noktada dinin tebliğ edilmesinde yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Hükümetlerde hürriyet-i vicdanın anayasal bir kural haline gelmediği dönemde Müslümanlar ilâ-i kelimetullah için maddî olarak güçlü olmaya muhtaçtılar. Bu ise ancak Müslümanların ilâ-i kelimetullah için devlet gücü kullanmalarıyla olabilirdi. Fakat yeni dönemde Müslümanlar ilâ-i kelimetullah için maddî olarak cihad etmeksizin dinlerini tebliğ edebilirler.

Yeni durumda öne çıkacak en önemli sorun hürriyet-i vicdan düsturunun hükümetlerde kanun-u esasi olduğu zamana kadar (1350/1934 tarihinden önce) dinlerini maddî cihadla tebliğ etmiş olan Müslümanların, bundan sonra nasıl bir tutum içinde olacaklarıdır. (La ikraha fiddin-Bakara 256- âyetinin işareti) (Şuâlar, 11. Şuâ, ‘11. Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır’ parçasından). Daha önce Müslümanlar bir ülkeye maddî cihad ilân ederler, o ülke fethedilirse İslâm dininin hayat tarzının Müslüman olmayan unsurlar tarafından görülmesiyle isteyen gayr-ı Müslimler Müslüman oluyordu. Yeni dönemde tebliğ için gayr-ı Müslimlerle doğrudan muhatap olup onları ikna etmek gerekli olacaktır. Bunun için dinin akıl/mantık yoluyla ikna edici bir şekilde anlatılması gerekli olacaktır. Müslümanlar asırlarca dini başka bir yolla tebliğ ettikleri için bu yeni tarz, Müslümanların bir nevi acemisi oldukları bir yoldu. Bediüzzaman dinin ikna yoluyla tebliğ edilmesini cihad-ı manevî olarak isimlendirmektedir. Risale-i Nur’un dinî tebliğde uyguladığı metot budur. Yeni süreçte ‘dinde ikraha (zorlamaya) icbara (baskıya) ve mücahede-i diniyeye ve din için silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan hükümetlerde bir kanun-u esasi ve bir düstur-u siyasî’ oluyor (11. Şuâ, ‘11. Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikasıdır’ parçası).

Buna karşılık manevî cihad-ı dinî dönemi başlıyor. Bu yeni cihadın kılıcı/silâhı iman-ı tahkiki olacaktır. Bunu esas alan Risale-i Nur ‘dindeki rüşd-i irşadı ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip teybin (açıklayıp) ve tebeyyün edecektir’ (başkasının göreceği hale getirecektir).

Risale-i Nur dinin silâh kullanmaya ihtiyaç duymadan tebliğ edilebileceğini göstermiştir. İslâmiyet’in ve imanın bütün hakikatlerini aklî deliller ile ispat etmiştir.

İşte Risale-i Nur dinin rüşdünü ispatlamasıyla, hilâfetin en önemli vazifesi olan neşr-i hakaik-i imaniyeyi en temel manada yerine getirmesiyle, beşinci halife olmuştur. Dinin maddî cihad yoluyla tebliğ edilmesi döneminde Müslümanlar adına maddî cihadı yapan devletin sahip olması gereken en temel nitelik hakikî adaleti tatbik etmesidir. Neşr-i hakaik-i imaniye yaparken hakikî adaleti tatbik etmeyen bir devlet, Müslüman olmayanlara karşı dinin hakkaniyetini nasıl gösterecektir? Tam da bu vazife Hz. Hasan’ın hilâfeti Hz. Muaviye’ye devretmesinden beri askıdadır. Yukarıda bahsedilen yeni dönem ile birlikte ilâ-i kelimetullah adına din için maddî cihada gerek kalmadığı bir süreçte, devlet yoluyla din tebliğ edilmediği için, dinin tebliğini kendisi için temel bir misyon olarak gören Risale-i Nur’un hem neşr-i hakaik-i imaniye vazifesini yapması hem de içtimaî hayatla ilgili yaptığı değerlendirmelerde adalet-i hakikiyeyi esas almasıyla beşinci halife olma misyonunu tamamen ifa etmiştir.

Buna göre hilâfet, neşr-i hakaik-i imaniyeyi yapanların aynı zamanda adalet-i hakikiyeyi de tatbik etmesiyle tam hilâfet olmaktadır. Hilâfetin bu vazifesinin devlet kanalından sivil bir alana kaymasının bir sonucudur ki Nur Talebeleri dini tebliğ için devlet gücü kullanmaya gerek duymamaktadır. Nur Talebelerinin siyasetten uzak durmalarının altındaki temel sebep budur. Bu durum dine hizmet eden diğer dinî cemaatler için de dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Bütün bunlardan sonra Risale-i Nur devlet yönetiminde de adaletin tesis edilebilmesi için birçok yönlendirici prensibi de dile getirmiştir. Fakat bu ulu-l emr makamında olanların adalet-i hakikiyeye yönlendirilmesi şeklinde olmuştur.

Sonuç

İslâm dinine göre devlet yönetiminin sahip olması gereken iki nitelik vardır. Birincisi hakikî adalet ve hürriyet-i şer’iyeyi ihtiva eden dindar cumhuriyettir. İkincisi Peygamberimizin (asm) bir devlet yöneticisi olarak yaptıklarını (sünnet) aynen devam ettirmeyi ifade eden hilâfettir. 1924’te kanunî olarak kaldırılan hilâfet şeklen ve ismen hilâfet, muhteva olarak saltanattır. İlâ-i kelimetullahı kendine vazife bilen Müslümanların idaresi hilâfettir. Hilâfet devleti vasıtasıyla yapılan tebliğin maksimum derecede dine hizmet edebilmesi için o devletin hakikî adaleti de tatbik etmesi gerekir. Bu ideal manasıyla hilâfet otuz sene devam etmiştir. Hürriyet-i vicdan düsturunun hükümetlerde bir kanun-u esasî olmasıyla Müslümanların neşr-i hakaik-i imaniye yapması için maddî cihada ihtiyaç kalmamıştır. Bu vazife devletten, Müslüman toplumuna ve âlimlerine geçmiştir. Bu âlimlerin de neşr-i hakaik-i imaniyede tam veraset-i nübüvvet konumunda olması, içtimaî mevzuları adalet-i hakikiye ile izah etmesi ve neşr-i hakaik-i imaniyede dindeki rüşd-i irşadı ortaya koyması gerekir. Bu iki sıfat Risale-i Nurda mevcut olduğundan Risale-i Nur Hz. Hasan’dan itibaren askıda olan hakikî hilâfet vazifesini yapmaktadır.

Bu yeni içtihad devletin gereksizliğini değil, dinin tebliğinde maddî kuvvet kullanımına ihtiyaç olmadığını ifade eder. Buna göre dine hizmet gayesiyle ortaya çıkan cemaatlerin de devlet gücü kullanmalarına ihtiyaç yoktur.

Diğer taraftan devlet ile cemaatler arasında gerilimin olmaması için laikliğin devletin ‘din, mezhep ve ideolojilere karşı tarafsızlığı’ olarak uygulanması gerekir.

(Köprü Dergisi, Bahar/2017 sayısından (sayı: 138) alınmıştır.)

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